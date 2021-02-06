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На Пустомитівщині дитина відібрала у закарпатського грабіжника свій телефон

Юлія Осим

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В одному з сіл Пустомитівського району грабіжник-закарпатець викрав у дитини телефон. Проте хлопчик не розгубився,відразу штовхнув зловмисника та забрав свою річ. Про це Львівському порталу повідомили у патрульні поліції Львівської області.

Про вчорашній інцидент патрульним близько 15-ї години повідомив батько хлопчика. За його словами, приблизно годину до того невідомий чоловік вирвав у його сина з рук телефон. Та як з’ясувалося, хлопчик дав собі раду – штовхнув грабіжника та повернув своє майно. А чоловік сів за кермо своєї автівки марки ВАЗ 2101 жовтого кольору, на якій віз металобрухт, і поїхав геть.

Зловмисником виявися 31-річний мешканець міста Ужгород, якого патрульні спіймали на 553 кілометрі траси Київ – Чоп.

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Чоловіка супроводили у відділок поліції для встановлення обставини. Згодом стало відомо, що заявник відмовився від заяви.

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