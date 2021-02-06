На Львівщині мешканці села намагалися самовільно відновити постачання газу

Інцидент трапився 6 лютого у селі Сторонибаби Буського району. Невідомі особи спробували самостійно відновити постачання газу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Львівгаз».

Група людей також перешкоджала роботі працівників газової служби. На місце події прибула поліція. Як пояснили у «Львівгазі», у нинішнього випадку є невелика передісторія.

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«Ще у середу, 3 лютого, на цій ділянці газопроводу було виявлено витік газу під час планового обстеження мереж. Тимчасово припинено газопостачання. Про що було поінформовано споживачів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, раніше представники місцевої релігійної організації, до якої прокладена дана газова мережа, заявили про розірвання договірних відносин з АТ «Львівгаз».

Зазначимо, що наслідки самостійного втручання у газову мережу можуть бути катастрофічними та призвести до трагедії.

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