Багато снігу та сильний вітер: на Львівщину насувається Балканський циклон

На території Львівщини очікується погіршення погодних умов. Зокрема, 7-9 лютого через область пройде активний атмосферний фронт від Балканського циклону. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському регіональному з гідрометеорології.

7 лютого прогнозується сніг з переходом у мокрий сніг, вдень достатньо значний. А 8 лютого синоптики обіцяють значні опади – мокрий сніг та дощ. Вже 9 лютого сніг дещо зменшиться.

Мешканців Львівщини попереджають про ожеледь, подекуди – налипання мокрого снігу. Пориви східного вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця, на окремих ділянках – снігові замети.

Синоптики прогнозують відновлення та приріст снігового покриву. Це І рівень небезпечності (жовтий).

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«Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства, та до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», – наголосили у гідрометеоцентрі.

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