Вулицю Східну у Львові перекриють на два тижні

Від понеділка, 8 лютого, до 22 лютого буде перекрито рух транспорту на вул. Східній – від будинку № 22 до вул. Замарстинівської. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Рух перекриють через ремонт каналізаційної мережі. Так, вулиця буде закрита для транспорту з 08:00 год. 8 лютого і до 20:00 год. 22 лютого.

Роботи проводить ТзОВ «Онур». Об’їзд дороги відбуватиметься, відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

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