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В Україні запустили онлайн-щоденник для жертв домашнього насильства

Ольга Денисяка

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В Україні запустили анонімний онлайн-щоденник «Мені здається», на сторінках якого постраждалі від насильства можуть анонімно розповісти свою історію та прочитати розповіді тих, хто так само переживає важкий етап. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерство юстиції.

 

«Багато історій жертв насильства схожі між собою, тому на платформі вони виділяються в спецкатегорії. Також кожна людина, яка пише свою історію, за бажанням може залишити свої дані для зворотного зв’язку», – зазначаються у Мін’юсті.

Кожна історія буде опублікована абсолютно анонімно, однак публікацією можна поділитися в соціальних мережах і мессендежерах.

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Крім того, на платформі можна знайти контакти  спеціальних служб, куди можна звернутися за допомогою в разі домашнього насильства.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році на Львівщині зросла кількість звернень про домашнє насильство. Так, до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення надійшло 19033 звернень: 18134 – від жінок, 709 – від чоловіків та 190 – від дітей.

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