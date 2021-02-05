У центрі Львова за безцінь продають «Інститут конвеєробудування»

Регіональне відділення Фонду державного майна у Львівській, Закарпатській та Волинській областях виставило на продаж контрольний пакет акцій Львівського ПрАТ «ПКІ конвеєробудування», що знаходиться мало не в центрі Львова на вулиці Базарній, 20, передає кореспондент Львівського порталу.

Фонд держмайна виставив на продаж усю державну частку – майже 73.%, фактично за безцінь – 236 тисяч гривень.

«Пакет акцій розміром 72,6920% статутного капіталу ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» в кількості 944560 штук загальною номінальною вартістю 236140,00 грн», – йдеться у повідомленні.

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До слова, ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» – єдиний в Україні спеціалізований проектно-конструкторський інститут. Розташований у центральній частині Львова поряд з Краківським ринком, і частина приміщень перебував в оренді підприємців.

Підприємство засноване у 1965 році і є унікальним для України, адже займається виробленням та розробкою транспортних систем та підіймально-транспортного обладнання неперервної дії. Серед клієнтів львівського Інституту конвеєробудування – компанії автомобільної галузі, машинобудування, будівельної, легкої та харчової промисловості, що працюють на теренах України, Білорусі, Польщі та інших держав.

До складу об’єкта входить 19 будівель у Львові загальною площею у 5378 кв.м. Загальна площа земельних ділянок: 0,5681 га. На підприємстві працює 22 людини.

Згідно з умовами приватизаційного аукціону, новий власник має зберегти основний напрям роботи підприємства протягом п’яти років та не скорочувати колектив впродовж 6 місяців.

За даними аналітичної системи YouControl, понад 22% акцій заводу вже належить ТоВ «Краківський ринок».

Найбільшим власником «Краківського ринку» є львів’янка Наталія Щадило – 39,4% акцій. Як писали «Наші гроші. Львів», її чоловік– Ігор Щадило 1997 року був одним з перших засновників компанії-власника ринку, а також довіреною особою Володимира Кожана під час парламентських виборів 2012 року. Наталія Щадило є бізнес-партнеркою Володимира Дідуха, відомого як Вова Морда, та його дружини (ТОВ «Кляса», ПП «Альянс Магнат» та інші). Також займається житловим будівництвом.

Родині Кожанів, Юрію і та його батьку, колишньому почесному консулу Казахстану у Львові, Володимиру Кожану належить 28,5% і 16% відповідно. Ще 10% належить Ірині Возняк, і по 2% Володимиру Гаклюку, Оксані Ясниській, Феодосію Романюку, чиї сини працюють суддями в Галицькому районному суді Львова та Львівському апеляційному суді.

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Фото: ФДМ