У Львові затримали водія «Мерседеса», який під час руху погрожував зброєю. Деталі

Львівські поліцейські затримали водія «Мерседеса», який під час руху погрожував зброєю іншому учаснику дорожнього руху. Автомобіль у правопорушника вилучено. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

За інформацією правоохоронців, 5 лютого на оперативну лінію надійшло повідомлення від львів’янина, який розповів, що близько 12.30 на вул. Личаківській у Львові між ним та водієм «Мерседеса», також львів’янином, виник конфлікт через порушення правил дорожнього руху. Під час їхнього спілкування водій «Мерседеса» погрожував йому зброєю.

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Упродовж кількох хвилин патрульні виявили «Мерседес» на вул. Винниченка у Львові. Також було встановлено особу водія – 25-річного жителя Львова. На вимогу поліцейських чоловік ні зброю, ні документів не надав. Так само не дозволив оглянути транспортний засіб.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство). За скоєне зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці вилучили у правопорушника автомобіль та доставили на арешт майданчик.

Триває досудове розслідування.

Львівський портал писав, що у центрі Львова затримали чоловіка зі зброєю.

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