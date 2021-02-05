ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали водія «Мерседеса», який під час руху погрожував зброєю. Деталі

Юлія Осим

|

Львівські поліцейські затримали водія «Мерседеса», який під час руху погрожував зброєю іншому учаснику дорожнього руху. Автомобіль у правопорушника вилучено. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

За інформацією правоохоронців, 5 лютого на оперативну лінію надійшло повідомлення від львів’янина, який розповів, що близько 12.30  на вул. Личаківській у Львові між ним та водієм «Мерседеса», також львів’янином, виник конфлікт через порушення правил дорожнього руху. Під час їхнього спілкування водій «Мерседеса» погрожував йому зброєю.

Реклама партнерів

Упродовж кількох хвилин патрульні виявили «Мерседес» на вул. Винниченка у Львові. Також було встановлено особу водія – 25-річного жителя Львова. На вимогу поліцейських чоловік ні зброю, ні документів не надав. Так само не дозволив оглянути транспортний засіб.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство). За скоєне зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці вилучили у правопорушника автомобіль та доставили на арешт майданчик.

Триває досудове розслідування.

Львівський портал писав, що у центрі Львова затримали чоловіка зі зброєю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...