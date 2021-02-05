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У Червонограді під час пожежі надзвичайники врятували двох людей

Вероніка Рой

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У п’ятницю вночі, 5 лютого, у місті Червоноград трапилася пожежа, під час якої врятували жінку та чоловіка, які не могли самостійно вибратися. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа трапилася в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку у Червонограді на вул. С. Бандери о 00:13.  До місця події було направлено вогнеборців.

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На момент прибуття вогнеборців до місця виклику дим з підвалу заповнив усю сходову клітку будинку. Рятувальники, не гаючи часу, приступили до проведення робіт з порятунку людей та ліквідації загорання. На п’ятому поверсі багатоповерхівки в одній з квартир знаходилась жінка та чоловік, які самостійно не могли покинути задимлені приміщення.

Вогнеборці, використовуючи рятувальний пристрій для жінки, вивели потерпілих на свіже повітря. О 00:39 вогнеборці локалізували пожежу та о 00:54 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив сміття в підвалі будинку.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС

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