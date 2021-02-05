На Новому Львові знесли «Полярон»

Днями на Новому Львові почали зносити останню будівлю колишнього заводу «Полярон», що на вул. Угорській. Так від потужного колись підприємства вже не залишиться й сліду. Про це повідомляє Львівський портал.
Зносити 5-поверхову будівлю, в якій раніше був центральний вхід на завод «Полярон», почали 4 лютого. Очевидцями цього стали місцеві мешканці та перехожі, вони зафіксували цей момент на фото і відео, які потім виклали у соцмережі.
Саме цю будівлю заводу можна було вважати певною візитівкою, адже її фасад рясно вкривав плющ, а на вході висіла вивіска «Полярон». Нерідко львів’яни тут фотографувалися.
Тепер на цьому місці будуть зводити черговий житловий комплекс. Містобудівні умови та обмеження ще торік видали ТзОВ «Львів Інвест Плюс».
Зазначимо, що демонтовувати споруди колишнього «Полярону» почали ще у 2015-му, а забудовувати житлом його територію – орієнтовно у 2017-2018 роках. Дотепер тут вже звели цілий житловий квартал із офісами, школою та комерційними об’єктами.
Сам завод «Полярон» у Львові на вул. Угорській, 14 заснували у 1959 році на базі велосипедного заводу. У радянські часи це був один із найбільших виробників електронних виробів у Західній Україні. З 2014 року підприємство перебуває у стані банкрутства.
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Фото, відео: Facebook Роман Трощук, Марія Влах, Helen Furmanova, YouTube Варти 1
Наталя Дуляба