На Новому Львові знесли «Полярон»

Днями на Новому Львові почали зносити останню будівлю колишнього заводу «Полярон», що на вул. Угорській. Так від потужного колись підприємства вже не залишиться й сліду. Про це повідомляє Львівський портал.

Зносити 5-поверхову будівлю, в якій раніше був центральний вхід на завод «Полярон», почали 4 лютого. Очевидцями цього стали місцеві мешканці та перехожі, вони зафіксували цей момент на фото і відео, які потім виклали у соцмережі.

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Саме цю будівлю заводу можна було вважати певною візитівкою, адже її фасад рясно вкривав плющ, а на вході висіла вивіска «Полярон». Нерідко львів’яни тут фотографувалися.

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Тепер на цьому місці будуть зводити черговий житловий комплекс. Містобудівні умови та обмеження ще торік видали ТзОВ «Львів Інвест Плюс».

Зазначимо, що демонтовувати споруди колишнього «Полярону» почали ще у 2015-му, а забудовувати житлом його територію – орієнтовно у 2017-2018 роках. Дотепер тут вже звели цілий житловий квартал із офісами, школою та комерційними об’єктами.

Сам завод «Полярон» у Львові на вул. Угорській, 14 заснували у 1959 році на базі велосипедного заводу. У радянські часи це був один із найбільших виробників електронних виробів у Західній Україні. З 2014 року підприємство перебуває у стані банкрутства.

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Фото, відео: Facebook Роман Трощук, Марія Влах, Helen Furmanova, YouTube Варти 1