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На Львівщині підприємство заплатить 4,2 млн грн за незаконне користування землею

Юлія Осим

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З підприємства у Львівській області стягнуть понад 4,2 млн грн безпідставно набутих коштів за користування земельною ділянкою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що суб’єкт господарювання упродовж 2017-2019 років користувався земельною ділянкою, площею понад 3 га, без правовстановлюючих документів та не сплачуючи до бюджет кошти за це користування.

Відтак, суд задовольнив позов Дрогобицької місцевої прокуратури. Тож із ТзОВ стягнуть більше 4,2 млн грн безпідставно набутих коштів, які надійдуть у дохід Дрогобицької міської ради.

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