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МОЗ оновило список країн «червоної зони»

Юлія Осим

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Станом на 5 лютого у перелік країн, повернення з яких потребує самоізоляції, потрапили 80 держав. Порівняно з минулим тижнем, до «червоної зони» додалися ще шість країн, зокрема, Молдова та Мальдіви. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

На сьогодні у цій зоні перебувають практично усі країни Євросоюзу. Серед популярних для українців – це Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Чехія, Російська Федерація, Німеччина, Британія та інші.

 

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Натомість Україна та ще 113 держав залишаються у переліку «зеленої зони».

Нагадаємо, що громадяни України після повернення з країн, які потрапили у «червону зону», повинні піти на самоізоляцію на 14 днів, застосувавши додаток «Дій вдома», або зробити ПЛР-тест протягом доби. Якщо результат тесту негативний, самоізоляція не потрібна. Також самоізоляція не є необхідною, якщо зробити ПЛР-тест та отримати негативний результат за 48 годин до в’їзду в Україну.

У «червону зону» входять країни, де рівень захворюваності на Covid-19 вище, ніж в Україні.

Список держав складається з держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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