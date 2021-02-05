Біля Львова авто збило пішохода та відкинуло у фургон вантажівки

У четвер, 4 лютого, у селі Пасіки-Зубрицькі, що біля Львова, автомобіль «Тойота» збив пішохода. Чоловіка відкинуло на сусідню смугу, де він вдарився об кузов фургона вантажівки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 15.20 на автодорозі Київ-Чоп у селі Пасіки-Зубрицькі Львівського району. За даними поліції, 33-річний водій автомобіля «Тойота» скоїв наїзд на 30-річного жителя Закарпаття. Від удару чоловіка відкинуло на ліву смугу, де він вдарився об кузов фургона «ДАФ», яким керував 48-річний житель Червонограда. Внаслідок події пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Поліцейські розслідують обставини ДТП.

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Фото: поліція