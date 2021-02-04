В ОХМАТДИТі відкриється перша на Львівщині дитяча «зелена кімната»

Перша кризова кімната, дружня до дитини, на Львівщині відкриється вже у березні. Вона діятиме у приміщенні лікарні «ОХМАТДИТ» та допомагатиме в опитуванні дітей, які постраждали внаслідок злочину чи стали свідками насильства. Так само там працюватимуть з тими, хто підозрюється в скоєнні злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Головна мета функціонування «зеленої кімнати» для дітей – це їх соціальний і правовий захист, виявлення та документування злочинної діяльності, спрямованої на дітей чи за участю дітей.

Зокрема, це діти, які потрапили в кризову ситуацію, стали жертвою насильства, постраждали від торгівлі людьми, стали жертвою або свідком злочину. Крім того, це діти з відхиленням у поведінці, з неблагополучних родин, а також ті, які вчинили злочин чи правопорушення.

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Перевага «зеленої кімнати» – це змога проводити слідчі дії без зайвого психологічного травматизму. Для цього використовуватимуть спеціальні методики, дружні до дитини. Сприятиме також комфортна атмосфера приміщення, технічне оснащення, яке дозволить коректно вести відеозапис допиту. У подальшому, факти, що надасть дитина, можна використовувати як доказ у суді.

Окрім того, у створеній кімнаті можуть проводити заходи щодо психологічної профілактики та корекції відхилень у поведінці дітей, виявлення та усунення причин і умов, що сприяють учиненню дітьми злочинів і правопорушень. Зазначимо, що у роботі використовуватимуть індивідуальний підхід до кожної дитини з урахуванням її вікових та психофізіологічних особливостей.

Оскільки «зелена кімната» відкривається у приміщенні обласної дитячої лікарні «ОХМАТДИТ», відтак, тут допомагатимуть дітям з усієї області. Перевагами такого розташування є також цілодобовий режим роботи закладу, наявність кваліфікованих спеціалістів, яких можна залучати до роботи в «зеленій кімнаті» у будь-який час доби, та надання при потребі необхідної невідкладної медичної допомоги дитині.

Проєкт реалізує БО «Благодійний фонд «Батерфлай» за підтримки департаменту соцзахисту населення ЛОДА. Кризова кімната створюється в межах безповоротної фінансової допомоги ГО Центр «Жіночі перспективи» за фінансової підтримки Фундації «Інститут відкритого суспільства».

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