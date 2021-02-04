У Брюховичах виявили звалище з ртутними лампами та батарейками

У смт Брюховичі, що біля Львова, екологи виявили звалище з небезпечними відходами, зокрема, з ртутними лампами та батарейками. Про це інформує пресслужба Державної екологічної служби у Львівській області.

Небезпечні відходи екологи виявили біля залізничного переїзду на вулиці Незалежності України, що у смт Брюховичі. Серед відходів були ртутні лампи та батарейки.

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Виконавчий комітет Брюховицької селищної ради звернувся до ТОВ «Еко-Вей», аби ліквідувати несанкціоноване розміщення відходів.

Своєю чергою, у Держекоінспекції зазначають, що також вживають заходи щодо ліквідації даних відходів.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові працюють екобуси, що приймають відпрацьовані лампи й батарейки на утилізацію. Для зручності мешканців вони працюють у всіх районах міста. З графіком стоянок екобуса у лютому можна ознайомитися за посиланням.

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Фото: екоінпекція