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У Брюховичах виявили звалище з ртутними лампами та батарейками

Вероніка Рой

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У смт Брюховичі, що біля Львова, екологи виявили звалище з небезпечними відходами, зокрема, з ртутними лампами та батарейками. Про це інформує пресслужба Державної екологічної служби у Львівській області.

 

Небезпечні відходи екологи виявили біля залізничного переїзду на вулиці Незалежності України, що у смт Брюховичі. Серед відходів були ртутні лампи та батарейки.

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Виконавчий комітет Брюховицької селищної ради звернувся до ТОВ «Еко-Вей», аби ліквідувати несанкціоноване розміщення відходів.

Своєю чергою, у Держекоінспекції зазначають, що також вживають заходи щодо ліквідації даних відходів.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові працюють екобуси, що приймають відпрацьовані лампи й батарейки на утилізацію. Для зручності мешканців вони працюють у всіх районах міста. З графіком стоянок екобуса у лютому можна ознайомитися за посиланням.

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Фото: екоінпекція

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