Цьогоріч у Львові збудують менше сучасних спортивних майданчиків

У 2021 році міське управління спорту планує добудувати 4 спортивні майданчики, які почали створювати ще торік, та розпочати роботи із створення ще 9 сучасних спортивних зон в різних мікрорайонах Львова. Торік таких було 11-ть. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Наша мета – зробити у Львові якомога більше спортивних локацій, які будуть стимулювати все більшу кількість людей займатись спортом та вести здоровий спосіб життя. Цього року у нас амбітні плани завершити роботи по 4 таких об’єктах та розпочати ще 9. Якщо нам виділять більше коштів із міського бюджету розвитку, то ми готові реалізувати ще 4», — наголосив Антон Нікулін, начальник управління спорту міста.

Відтак, перехідні об’єкти з минулих років, які цього року закінчать:

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1) Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Любінській, 152.

2) Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Науковій, 2−4а.

3) Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. І. Франка, 165.

4) Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. О. Довженка, 10.

Нові об’єкти, які почнуть будувати у 2021 році:

1) Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Дж. Вашингтона, 17.

2) Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Ряшівській, 7−9.

3) Будівництво дитячого майданчика на просп. Червоної Калини, 73 у м. Львові.

4) Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Замковій-Смерековій.

5) Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою вул. Любінська, 93.

6) Капітальний ремонт мультифункційного майданчика на вул. Ковельська, 67.

7) Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою вул. Кирила Мефодія, 27.

8) Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул. Й. Сліпого, 33.

9) Реконструкція нежитлового приміщення під клуб єдиноборств за адресою на вул. Стрийська, 87.

Окрім того, управління спорту готове реалізувати за наявності додаткового фінансування ще 4 об’єкти:

1) Будівництво спортивного майданчика на вул. І. Величковського, 16−18.

2) Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул. Тролейбусній, 2.

3) Будівництво роздягалень на території ДЮСШ 4 (вул. Вахнянина, 1).

4) Капітальний ремонт КЗ СДЮСШОР «Електрон» (ремонт павільйону, встановлення освітлення) на вул. Грабовського, 11.

Нагадаємо, у 2020 році було збудовано 11 нових спортивних та дитячо-спортивних майданчиків та проведено половину робіт ще на 3-ох.

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