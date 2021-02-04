Цьогоріч у 12 храмах Львова планують провести реставраційні роботи

У 2021 році у 12 храмах Львова планують провести реставраційні роботи. Частина з них – це перехідні об’єкти з минулих років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради/
За словами начальниці управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, цьогоріч планують завершити роботи у храмах, де реставрації розпочали у минулі роки.
«Нам треба завершити роботи і віддати борги за ремонтні роботи у Гарнізонному храмі (вул. Театральна). Тут роботи з реставрації головного фасаду ще мають бути закінчені. Також треба завершити роботи в храмі св. Івана Золотоустого (вул. Лисенка), пасувало б продовжити роботи на Домініканах (нині храм Пресвятої Євхаристії, пл. Музейна, 1), треба дослідити підземелля костелу св. Миколая (нині храм Пресвятої Богородиці, що на вул. Грушевського, 2), і також маємо розрахуватися за роботи у храмі св. Климентія Шептицького (костел св. Казимира), що на вул. Кривоноса», – повідомила начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.
Щодо нових об’єктів, то на 2021 рік пропонують провести реставраційні роботи:
- Церкві св. Анни, що на вул. Городоцькій
- Храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що на вул. Личаківська
- Храмі Климентія Папи, що на вул. Чупринки
- Каплиці Трьох Святителів, що на вул. Руській.
- Храмі св. Софії, що на вул. Франка.
- Храмі св. Йосафата, що на вул. Замарстинівській
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Вероніка Рой