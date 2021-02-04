Цьогоріч у 12 храмах Львова планують провести реставраційні роботи

У 2021 році у 12 храмах Львова планують провести реставраційні роботи. Частина з них – це перехідні об’єкти з минулих років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради/

За словами начальниці управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, цьогоріч планують завершити роботи у храмах, де реставрації розпочали у минулі роки.

«Нам треба завершити роботи і віддати борги за ремонтні роботи у Гарнізонному храмі (вул. Театральна). Тут роботи з реставрації головного фасаду ще мають бути закінчені. Також треба завершити роботи в храмі св. Івана Золотоустого (вул. Лисенка), пасувало б продовжити роботи на Домініканах (нині храм Пресвятої Євхаристії, пл. Музейна, 1), треба дослідити підземелля костелу св. Миколая (нині храм Пресвятої Богородиці, що на вул. Грушевського, 2), і також маємо розрахуватися за роботи у храмі св. Климентія Шептицького (костел св. Казимира), що на вул. Кривоноса», – повідомила начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

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Щодо нових об’єктів, то на 2021 рік пропонують провести реставраційні роботи:

Церкві св. Анни, що на вул. Городоцькій

Храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що на вул. Личаківська

Храмі Климентія Папи, що на вул. Чупринки

Каплиці Трьох Святителів, що на вул. Руській.

Храмі св. Софії, що на вул. Франка.

Храмі св. Йосафата, що на вул. Замарстинівській

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