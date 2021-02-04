ОСТАННІ НОВИНИ

Ще троє людей отруїлися чадним газом у Львові

Вероніка Рой

|

У Львові через отруєння чадним газом троє людей потрапили до лікарні. Серед них – 2-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Випадок отруєння чадним газом стався 3 лютого близько 21.45 год. у квартирі на вул. Грінченка у Львові. Від чадного газу постраждали троє людей: 27-річний чоловік, 29-річна жінка й 2-річна дівчинка.

Чоловіка та жінку у стані середнього ступеня важкості доправили в обласну клінічну лікарню, а  дівчинку – у легкому стані в міську дитячу лікарню.

Реклама партнерів

 

Аварійна бригада АТ «Львівгаз» перевірила тягу димоходів, а також тимчасово припинила подачу газу до квартири. Причину й обставини отруєння встановлюють.

Зазначимо, цього року у Львові трапилось уже 14 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 37 людей, з них 13 – діти. Двоє людей загинуло. Додамо, що лише протягом 23 січня у Львові чадним газом отруїлися 13 людей. Серед постраждалих було четверо дітей.

Зауважимо, за останні тижнів у Львові та області фіксують масові отруєння чадним газом. У міськраді Львова розповідали про основні причини отруєнь.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...