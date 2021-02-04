Ще троє людей отруїлися чадним газом у Львові

У Львові через отруєння чадним газом троє людей потрапили до лікарні. Серед них – 2-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Випадок отруєння чадним газом стався 3 лютого близько 21.45 год. у квартирі на вул. Грінченка у Львові. Від чадного газу постраждали троє людей: 27-річний чоловік, 29-річна жінка й 2-річна дівчинка.

Чоловіка та жінку у стані середнього ступеня важкості доправили в обласну клінічну лікарню, а дівчинку – у легкому стані в міську дитячу лікарню.

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Аварійна бригада АТ «Львівгаз» перевірила тягу димоходів, а також тимчасово припинила подачу газу до квартири. Причину й обставини отруєння встановлюють.

Зазначимо, цього року у Львові трапилось уже 14 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 37 людей, з них 13 – діти. Двоє людей загинуло. Додамо, що лише протягом 23 січня у Львові чадним газом отруїлися 13 людей. Серед постраждалих було четверо дітей.

Зауважимо, за останні тижнів у Львові та області фіксують масові отруєння чадним газом. У міськраді Львова розповідали про основні причини отруєнь.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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