На Львівщині громаді повернуто землі вартістю понад 2,7 млн грн

На Львівщині суд повернув у власність громади землі державної власності варістю понад 2,7 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Фізична особа-підприємець продовжувала незаконно користуватися земельними ділянками після того, як закінчився договір оренди землі.

Відтак, після позову прокуратури суд повністю задовольнив його. На сьогодні в порядку примусового виконання рішення суду забезпечено повернення вказаної ділянки у володіння територіальної громади.

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