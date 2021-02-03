У Львові запускають кіномистецький інклюзивний проєкт для дітей

З 5 лютого у львівському навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» стартує унікальний соціально-мистецький проєкт «Зірки на Землі». Проєкт має на меті розробку нової кіномистецької методики для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, а також створення документального фільму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Упродовж кількох тижнів група тьюторів щодня проводитиме заняття з акторської майстерності, музики, живопису, пластичного мистецтва, анімації, написання сценаріїв тощо. За перебігом проєкту слідкуватиме кваліфікована психологиня, яка займатиметься з дітьми за методикою Монтессорі, оцінюватиме стан дітей, покращення їхніх освітніх і комунікаційних навичок.

Метафорична назва «Зірки на Землі» наголошує на унікальності кожної дитини та важливості роботи з дітьми з інвалідністю. Адже в українському суспільстві батьки таких дітей часто залишаються сам на сам, а суспільство сприймає цей діагноз як вирок і викреслює аутистів та людей із синдромом Дауна з широкого соціального життя.

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Автори проєкту планують розробити нову методику, створити методичний посібник, за яким проводити подібні заняття зможуть українські реабілітаційні центри. Викладацький склад проєкту ретельно відбирався по всій Україні, враховувався не лише критерій професійності педагога, але й попередній досвід роботи з дітьми з інвалідністю.

Музикант Сергій Сидоренко постійно співпрацює з такими зірками українського шоу-бізнесу як «Океан Ельзи», Монатік, «Альона Альона», Тіна Кароль, Іван Дорн. Також він разом з майстрами компанії Yamaha розробляє музичні інструменти для людей з інвалідністю.

Викладач з анімації Родіон Шуб має власну студію Ridni, яка протягом 4 років свого існування брала участь у багатьох соціальних проєктах, зокрема працювала з дітьми з інвалідністю.

Письменниця та художниця Христина Венгринюк — засновниця студії мистецтв для дітей «МонмАРТр», де також навчаються дітки з особливими освітніми потребами. Вона викладатиме сценарне мистецтво, творитиме разом із дітками сценарій мультфільму та братиме участь у вправах із живопису.

Майстриня Олеся Возницька з чоловіком Андрієм мають власну творчу студію Natura Interior в Ужгороді. Два роки тому подружжя заснувало майстерню для дітей у закарпатському селищі, де навчає малечу основам прикладного мистецтва під час серії воркшопів.

Викладачка акторської майстерності Уляна Данилюк є художньою керівницею дитячого інклюзивного театру Perfeco in Kilaba. У ньому займається зо два десятки дітей з інвалідністю, які грають у трьох власних виставах.

Перебіг проєкту фільмуватиме знімальна група на чолі з режисеркою Сніжаною Гусаревич. Буде створено документальне кіно про проєкт, адже питання інклюзії є одним з найменш розповсюджених в Україні для дослідження. Торік режисерка випустила документальний повнометражний фільм NotAlone, який розповідає про Спільноту взаємодопомоги «Емаус-Оселя», що опікується безпритульними. Фільм отримав спеціальну відзнаку на 4-му Міжнародному кінофестивалі KharkivMeetDocs. Продюсеркою як проєкту, так і фільму є засновниця компанії «ДобранічФільм», режисерка та продюсерка Світлана Рудюк. Зовсім нещодавно вона випустила документальну картину «Ваш Василь» про видатного українського поета та дисидента Василя Стуса. Операторкою кінострічки стане Таня Дудінік, з якою Сніжана Гусаревич уже працювала над ігровим фільмом «Сіль для моря», що порушує тему булінгу у школі.

Втіленням проєкту займається компанія «ДобранічФільм», за підтримки Українського культурного фонду.

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