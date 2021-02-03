У Львові пенсіонерка віддала шахраям 50 тисяч для порятунку сестри

У Львові телефонні шахраї видурили в пенсіонерки майже 50 тисяч гривень, буцімто для порятунку її сестри, яка потрапила у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 1 лютого до поліції звернулася 72-річна львів’янка, яка повідомила, що невідомі особи заволоділи її грошовими коштами у сумі 35 тисяч гривень та 600 доларів США.

Невідомі виманили у пенсіонерки гроші на лікування сестри, яка буцімто потрапила у ДТП і негайно потребувала допомоги.

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Аналогічний випадок цього ж дня стався у Трускавці, де 84-річна жінка віддала невідомим 30 тисяч гривень.

Як встановили співробітники поліції, близько 16.00 їй зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником поліції та повідомив, що її син скоїв ДТП, у результаті якої загинула жінка, а сам потрапив у лікарню, тому потрібні кошти на лікування в сумі 100 тисяч гривень.

За деякий час до помешкання пенсіонерки прийшов невідомий з медичною маскою на обличчі, якому жінка передала усі свої заощадження – 30 тисяч гривень.

В обидвох випадках аферисти заволоділи грошима потерпілих нібито для «порятунку» родичів.

Правоохоронці вкотре закликають: щоб не стати жертвами шахраїв, які від імені поліцейських вимагають гроші на лікування родичів, які скоїли чи потрапили у ДТП, негайно телефонуйте на лінію 102.

Щоб не стати жертвою аферистів, які називаються поліцейськими та вимагають у вас гроші за порятунок чи лікування родичів, що нібито скоїли чи потрапили у ДТП, не панікуйте. Насамперед, зателефонуйте родичу, про якого йдеться, та з’ясуйте, що з ним насправді трапилося. А також повідомте про подію поліцію, зателефонувавши на лінію 102», – йдеться у повідомленні.

За фактами шахрайства відкриті кримінальні провадження.

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