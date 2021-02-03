ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові пенсіонерка віддала шахраям 50 тисяч для порятунку сестри

Андрій Котенський

|

У Львові телефонні шахраї видурили в пенсіонерки майже 50 тисяч гривень, буцімто для порятунку її сестри, яка потрапила у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними правоохоронців, 1 лютого до поліції звернулася 72-річна львів’янка, яка повідомила, що невідомі особи заволоділи її грошовими коштами у сумі 35 тисяч гривень та 600 доларів США.

Невідомі виманили у пенсіонерки гроші на лікування сестри, яка буцімто потрапила у  ДТП і негайно потребувала допомоги.

Реклама партнерів

 

Аналогічний випадок цього ж дня стався у Трускавці, де 84-річна жінка віддала невідомим 30 тисяч гривень.

Як встановили співробітники поліції, близько 16.00 їй зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником поліції та повідомив, що її син скоїв ДТП, у результаті якої загинула жінка, а сам потрапив у лікарню, тому потрібні кошти на лікування в сумі 100 тисяч гривень.

За деякий час до помешкання пенсіонерки прийшов невідомий з медичною маскою на обличчі, якому жінка передала усі свої заощадження – 30 тисяч гривень.

В обидвох випадках аферисти заволоділи грошима потерпілих нібито для «порятунку» родичів.

Правоохоронці вкотре закликають: щоб не стати жертвами шахраїв, які від імені поліцейських вимагають гроші на лікування родичів, які скоїли чи потрапили у ДТП,  негайно телефонуйте на лінію 102.

Щоб не стати жертвою аферистів, які називаються поліцейськими та вимагають у вас гроші за порятунок чи лікування родичів, що нібито скоїли чи потрапили у ДТП, не панікуйте. Насамперед, зателефонуйте родичу, про якого йдеться, та з’ясуйте, що з ним насправді трапилося. А також повідомте про подію поліцію, зателефонувавши на лінію 102», – йдеться у повідомленні.

За фактами шахрайства відкриті кримінальні провадження.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...