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На Львівщині очікують пориви вітру й ожеледицю

Андрій Котенський

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За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову 4 лютого на дорогах буде ожеледиця, вранці та вдень пориви вітру (південно-західний з переходом на північно-західний) 17 – 22 м/с. Про ц Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Температура впродовж доби очікується 4 – 6° тепла. Усіх учасників дорожнього руху закликають зважати на прогноз погоди й бути обережними.

За даними Sinoptik.ua, потепління у Львові короткочасне. Завтра у місті прогнозують дощ, а вже на вечір очікується морозна погода.

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В ніч із четверга на п’ятницю, 5 лютого, прогнозують до 4 градусів морозу.

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