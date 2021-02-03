Львів’ян запрошують на благодійний фестиваль «Різдвяна Радість»

6 лютого у Львові відбудеться ювілейний, 15-й щорічний фестиваль «Різдвяна Радість». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Організаторами дійства є Театральна дитяча студія «Слово» та Церква Різдва Пресвятої Богородиці за підтримки Центру Довженка. Захід розпочнеться об 11:00 годині у приміщенні Центру Довженка (пр. Червоної Калини, 81).

На фестивалі виступатимуть дитячі колективи зі Львова та області, а також гості з інших регіонів України.

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«15-й фестиваль „Різдвяна Радість“ є не лише ювілейним, а й особливим, адже на ньому відбудуться виступи понад 40 колективів та солістів, які вже є відомими та популярними у своїх регіонах – тобто найкращі з найкращих», – розповіла організатор фестивалю Наталія Парфенюк.

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