Дім Франка запрошує львів’ян на майстер-клас із виготовлення стрітенської свічки

У неділю, 7 лютого, в Домі Франка у Львові відбудеться майстер-клас із виготовлення стрітенської свічки. Проведе його народний майстер Володимир Мишолівський. Про це Львівському порталу повідомили у музеї.

На майстер-класі навчать як виготовити стрітенську свічку із вощини. А прикрашатимуть її у чотирьох стилях – традиційному, етно, національному та романтичному.

Учасники майстер-класу також дізнаються про історію виникнення стрітенської свічки, її християнську символіку, про силу стрітенського вогню та вірування, що з ним пов’язані.

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«Свічку, яка нагадує нам про запалений у кожному з нас вогник Божої благодаті, можемо зберігати як символ миру і спокою і в наших домівках, і наших душах», – зазначив директор Дому Франка Богдан Тихолоз.

Тож на свято Стрітення Господнє, 15 лютого, власноруч виготовлену свічку усі охочі зможуть освятити.

Початок майстер-класу о 13.00. Попередній запис за телефоном: 096-15-84-606

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