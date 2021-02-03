«4+4+4». Львів’ян запрошують на легендарні «Пори року» від «Віртуозів Львова»

Проєкт Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» знову презентує «Пори року» на сцені Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Вже традиційно, близько двадцяти років, «Віртуози Львова» у зимовий період презентують свій проєкт «4+4+4», який об’єднав знамениті «Пори року» Антоніо Вівальді та «Пори року в Буенос-Айресі» Астора П’яццоли. Цьогоріч програму чудово доповнять також «Чотири пори Мангеттена» композитора українського походження Олексія Шора.

Для того, аби насолодитися цими унікальними творами мали усі охочі, подій буде дві. Відбудуться вони 6 та 7 лютого о 17:00 у Концертному залі Людкевича.

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«Ідея цього проекту дуже проста – початок року, оновлення, коло часу. Ну коли ще слухати вічну музику Вівальді? Але ми додаємо родзинку – «Пори року в Буенос-Айресі» Астора П’яццоли, – які вдало контрастують з бароковою класикою та додають неповторного колориту. Пригадую, коли я привіз ноти з Польщі (дістати партитури на той час було непросто) і ми зіграли цю композицію вперше – був справжній фурор! Не менше захоплення завжди викликає й сюїта Олексія Шора!», – зазначив незмінний керівник оркестру, дириґент Сергій Бурко.

Не менш цікавим буде склад солістів подій, адже у проєкті візьме участь знана українська скрипалька Богдана Півненко, а також двоє юних музикантів – Сандра Василькова та Корній Шелдунов.

Їх виступ стане можливим завдяки партнеру проєкту – благодійному фонду VERE MUSIC FUND, який надає українським музикантам гранти для участі в міжнародних конкурсах та майстер-класах, підтримує музичні конкурси в Україні, а також реалізує фестивальні проєкти та освітні ініціативи.

Детальна інформація про подію та квитки за посиланням: philharmonia.lviv.1 та philharmonia.lviv.2