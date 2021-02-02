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У Львові утворять ще дві патронатні сім'ї

Андрій Котенський

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Цього року у Львові утворять ще дві патронатні сім’ї, де потребуючі дітки тимчасово перебуватимуть під опікою дорослих у домашніх умовах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Будучи під патронатом, дитина уникає влаштування у притулок чи інтернатний заклад, оскільки тимчасово залишається під опікою дорослих у домашніх умовах.

«У квітні 2019 року ми запровадили послугу патронату над дитиною. Саме патронат є дієвим і ефективним механізмом попередження соціального сирітства, бо дає батькам шанс змінитись і виховувати своїх рідних дітей. Така модель влаштування дитини дає можливість не «відривати» її від місця походження і дозволяє спілкуватися з біологічними батьками, з якими соціальні фахівці працюють задля подолання складних життєвих обставин, щоб згодом повернути дітей у родину», — пояснив керівник управління «Служба у справах дітей» ЛМР Ростислав Тимків.

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З його слів, одна патронатна сім’я вже пройшла відповідні навчання і чекає на відповідні рекомендації про можливість надання послуги з патронату. Іншу ж сім’ю скеровано на таке навчання.

Від початку дії проєкту, патронатні сім’ї вже взяли під тимчасову опіку 5 дітей, з яких 1 дитину було усиновлено.

Якщо ви бажаєте стати батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу, прийомними батьками чи патронатними вихователями, звертайтесь за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, каб. 524, 519. Контактні телефони: (032) 235−40−40, 297−58−83.

Також можна подати онлайн-заяву кандидата у патронатні вихователі на сайті Львівської міської ради за посиланням: patronatna-simia.

Більше інформації про патронатні сім’ї є тут: lviv.ua/patronatna-simia.

Довідка

Під патронат беруть діток, які з різних причин потребують термінового влаштування: зазнали жорстокого поводження; вилучені із середовища, де була загроза їхньому життю і здоров’ю; покинуті діти; діти, чиї батьки пропали безвісті. Також можуть бути й інші причини, коли дитина влаштовується за згодою батьків — через складні життєві обставини, що трапились в їхній сім’ї: хвороба, необхідність у довготривалому лікуванні, реабілітації тощо.

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дітей, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні. Обов’язковою умовою є наявність у патронатного вихователя помічника із числа членів сім’ї та проходження спеціального курсу підготовки у Львівському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

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