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На Львівщині шукають 100 водіїв для «швидких»

Вероніка Рой

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Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф запрошує на роботу водіїв. Станом на сьогодні на Львівщині потрібно 100  водіїв для «швидких».

 

Як уточнили Львівському порталу в обласному центрі екстреної медичної допомоги, наразі у Львові на посаду водія швидкої медичної допомоги є 50 вакансій, а у всій області – 100.

Зарплата стартує від 11 тис. грн. робота – позмінна.

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Вимоги:

  • водійське посвідчення категорій В,С, D (обов’язково!);
  • безперервний досвід роботи від 3-ох років (запис про стаж у трудовій книжці);
  • відповідальність.

З питань працевлаштування звертатися електронною поштою [email protected] чи телефоном 098 622 5102 (Ірина).

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