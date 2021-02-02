На Львівщині шукають 100 водіїв для «швидких»

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф запрошує на роботу водіїв. Станом на сьогодні на Львівщині потрібно 100 водіїв для «швидких».

Як уточнили Львівському порталу в обласному центрі екстреної медичної допомоги, наразі у Львові на посаду водія швидкої медичної допомоги є 50 вакансій, а у всій області – 100.

Зарплата стартує від 11 тис. грн. робота – позмінна.

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Вимоги:

водійське посвідчення категорій В,С, D (обов’язково!);

безперервний досвід роботи від 3-ох років (запис про стаж у трудовій книжці);

відповідальність.

З питань працевлаштування звертатися електронною поштою [email protected] чи телефоном 098 622 5102 (Ірина).

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