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У львівському Музеї-Арсеналі з’явився розважальний простір для дітей

Юлія Осим

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У львівському історичному Музеї-Арсеналі облаштували навчально-розважальний простір для дітей. Проєкт реалізували завдяки перемозі закладу у конкурсі проектів місцевих ініціатив. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

 

Для дитячого простору виготовили столи, стільці, придбали м’які подушки та канцтовари для едукаційних заходів. Відтепер музей зможе використати обладнаний простір для проведення квестів, майстер-класів, інтерактивних уроків. Також діти матимуть чудовий куточок для відпочинку і творчості.

Загальна вартість проєкту складає більше 48 тис. грн, половина з яких – кошти з обласного бюджету.

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«Музей постійно працює над підвищенням  стандартів обслуговування відвідувачів. Особлива увага приділяється їх наймолодшій категорії. Сподіваюсь на те, що новостворена приязна атмосфера сприятиме поєднанню пізнання чогось нового із комфортним відпочинком у стінах музею. Переконаний, що наші ініціативи й надалі отримуватимуть підтримку в обласної влади», – зазначив директор Львівського історичного музею Роман Чмелик.

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