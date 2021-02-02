Проґавили? Львівщині бракує грошей для будівництва центру байдаркового туризму

Через брак грошей в обласному бюджеті Львівщина не зможе дофінансувати будівництво центру байдаркого туризму. Відповідно до програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна», центр мали би відкрити до липня 2021 року. Та для цього область повинна знайти кошти у розмірі 32 тис. євро. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській облраді.

Міжнародний проєкт «Єднає нас Буг – створення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів» передбачав упродовж 2018 – 2021 років будівництво трьох центрів байдаркового туризму – з польського, українського і білоруського боку кордону. Перший з них відкрили поляки у липні 2020 року у Дорогичині (Підляське воєводство). Натомість ні білоруська, ні українська сторони своїх центрів не побудували.

Зазначимо, що за умовами партнерства у проекті Львівщина мала виконати маркування байдаркових маршрутів, створити додаток, комп’ютерну гру та відеофільм.

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Як зазначають в облраді, загальний бюджет проєкту складає понад 1,4 млн євро. Зокрема, співфінансування Євросоюзу – більше 1,2 млн грн. Українська сторона мала би додати 323 тис. євро, з яких 290 тис. – це грант для ЄС. Відтак, розмір коштів, які мала би додати Львівщина та місцева громада, становить 32 тис. євро.

Проте на сьогодні в області немає достатньо коштів для співфінансування.

«Упродовж 2018 – 2020 років обласна рада та місцева громада передбачала для проєкту кошти, однак вони або не використовувалися, або поверталися назад. Тому до липня, коли завершується проєкт, грошей таки бракує. Відтак на комісії ми вирішили рекомендувати місцевій районній раді розглянути можливість спів фінансування з бюджетних залишків минулого року, які зараз повернуться, а також подаватися на конкурс проектів місцевих ініціатив до 1 березня. В обласному бюджеті грошей наразі небагато, тому потрібно не перекладати відповідальність, а таки шукати гроші на місці, боротися за перемогу в конкурсі мікропроєктів», – пояснив заступник голови ЛОР Юрій Холод.

Також представники обласної ради планують оглянути об’єкт на місці.

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