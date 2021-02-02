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На Львівщині прогнозують дощ і сильний вітер

Наталя Дуляба

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У середу, 3 лютого, у Львові та області прогнозують хмарну погоду з дрібним дощем, ожеледицю, а подекуди сильний вітер. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +3-8°C. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Хмарно. Вночі та вдень падатиме невеликий дощ, а в горах – із мокрим снігом. На дорогах буде ожеледиця.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними на дорозі: обирайте помірну швидкість і не гальмуйте різко.

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