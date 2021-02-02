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На Львівщині один з найдовших мостів Західної України відкриють до кінця весни

Юлія Осим

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У с. Крушельниця на Сколівщині триває будівництво одного з найдовших у Західній Україні мостів. На сьогодні об’єкт готовий на 85%. Відкрити його для проїзду планують до кінця весни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Збудований міст забезпечить сполучення зі Східниці до траси Київ – Чоп.

Наразі підрядники здійснили підготовчі роботи для заливання бетонної накладної плити. Як зазначають в ЛОДА, при сприятливих погодних умовах роботи планують завершити – укладуть асфальтобетон, облаштують хідники та перильне огородження.

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Загальна вартість капітального ремонту моста складає 65,5 млн грн.

Нагадаємо, попередній міст був зруйнований внаслідок повеней у 2008 році. Відтоді він перебував в аварійному стані та створював загрозу життю людей. Його будівництво розпочали минулого року.

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