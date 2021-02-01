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На Львівщині чадним газом отруїлися четверо дітей

Юлія Осим

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31 січня у приватному будинку у м. Львові чадним газом отруїлися троє осіб, з них – двоє дітей віком 12 та 8 років. Ще один випадок того ж дня стався у м. Стрий. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

У квартирі житлового будинку від чаду постраждали четверо осіб, мешканців Стрия. Серед них двоє дітей віком 5 та 2 років. Усіх потерпілих у стані середнього ступеню важкості госпіталізували до медзакладів.

Мешканців Львівщини закликають неухильно дотримуватись правил безпеки при використанні пічного і газового опалення.

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Нагадаємо, під час використання для опалення газових приладів:

– у сильний вітер не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння попадають у приміщення;

– у період різких похолодань власники житлових будинків повинні проводити огляд оголовків димоходів та вживати заходи щодо запобігання їх обмерзання та закупорювання димоходів;

– не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити.

Під час використання пічного опалення:

– упродовж всього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання. Очищення від сажі та різноманітного бруду необхідно провадити для опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі – не рідше одного разу на три місяці;

– усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

– біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м.

В ЛОДА наголошують, що чадний газ не має запаху, безбарвний, тому його неможливо відчути. Він утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню. При наявності 0,5% чадного газу в об`ємі приміщення вже за 20 хвилин людина може отримати смертельне отруєння.

Контроль за вмістом оксиду вуглецю можливий при встановленні чутливого приладу – газоаналізатора, який забезпечує контроль концентрації чадного газу (оксиду вуглецю – СО).

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