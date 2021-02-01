Віртуоз Божик зіграє у Львові найдрайвовіший концерт зими

Скрипаль-віртуоз Олександр Божик запрошує на найдрайвовіший концерт зими у супроводі рок-бенду. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У програмі найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Michael Jackson, Coldplay, Бez Обмежень, Океан Ельзи та інші. Звучатиме також авторська музика Божика – уже відомі твори і прем’єри, які пролунають уперше.

Цей концерт буде особливим, адже 10 років тому Олександр став срібним призером шоу «Україна має талант», а згодом відбувся його перший шоу-концерт.

Цікаво також те, що під час виступу наживо будуть зіграні кавери із проєкту Bozhyk Duo, які отримали найбільшу кількість переглядів у Інтернеті. Як відомо, Олександр та Юлія створили разом проект «Божик Дуо»(Bozhyk Duo) і виконують кавери на відомі хіти та авторські твори скрипаля. Щотижня вони викладають нове відео у мережу і збирають мільйони переглядів.

Не обійдеться концерт без шоу-номерів: виступу на кількох скрипках та цікавих інтерактивів із публікою.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Також на концерт завітають гості – з ними Олександр виконає незвичні дуети. Разом з арфісткою Іванною Митроган вони дивуватимуть сучасним рок-звучанням класичних інструментів. А от в дуеті з солістом Львівської Опери Петром Радейком Олександр виступить у ролі диригента! Також будуть й інші гості, імена яких тримають у таємниці.

Концерти відбудеться з дотриманням вимог МОЗ, тобто лише з 50% наповненістю залу. Тому приходьте! Буде безпечно і ви зарядитесь позитивною енергетикою, найкращою музикою та виконанням наживо.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Квитки на концерт, 22 лютого о 17:30 на сцені театру ім. М. Заньковецької за посиланнями: Gastroli.ua, Kasa.In.ua, Kontramarka та Karabas.

Концерт 22 лютого о 20.00 за посиланнями: Gastroli.ua, Kasa.In.ua Kontramarka.ua та на karabas.com.

Довідково

Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етно-музика. Суперфіналіст популярного телешоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги рекордів України», лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Учасник багатьох телевізійних шоу та проектів, зокрема, одного з найпопулярніших шоу у світі – «Британія має талант». Після свого феєричного виступу на польському телешоу «Mam talent!» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».