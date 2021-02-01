У Львові чоловік посеред вулиці влаштував стрілянину, а потім погрожував патрульним

У неділю, 31 січня, у Львові чоловік здійснив три постріли посеред вулиці, а потім зброєю погрожував патрульним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Заявник повідомив патрульних, що його сусід, який має розлади психіки, здійснив два постріли у повітря, а третій – у шпали, що лежали біля будинку. Коли патрульні приїхали на місце події, 40-річний чоловік погрожував і поліцейським предметом схожим на зброю. Його затримали та одягнули кайданки.

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Чоловіка супроводили у відділ поліції Львівського районного управління поліції. Пістолет вилучили, а на порушника склали протокол за ст.174 (Стрільба з пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) КУпАП.

Передбачена відповідальність – штраф від 1700 до 2550 гривень з конфіскацією предмету з допомогою якого здійснили правопорушення.

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Фото: патрульна поліція