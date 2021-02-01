У Львові чоловік напав на поліцейських

Львів’янин, причетний до домашнього насильства, напав на поліцейських, коли ті приїхали на виклик. Під час встановлення обставин події чоловік поводився неадекватно та завдав тілесних ушкоджень правоохоронцям. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

31 січня близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство, що відбувалося у квартирі одного з будинків на вул. Богдана Хмельницького у Львові. На місці події правоохоронці встановили особу правопорушника – ним виявися 27-річний львів’янин.

Коли ж поліцейські встановлювали обставини події, чоловік поводився агресивно нецензурно висловлювався, не реагував на зауваження правоохоронців, чинив опір та наніс правоохоронцям тілесні ушкодження.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Окрім того, правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

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