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У Львові чоловік напав на поліцейських

Юлія Осим

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Львів’янин, причетний до домашнього насильства, напав на поліцейських, коли ті приїхали на виклик. Під час встановлення обставин події чоловік поводився неадекватно та завдав тілесних ушкоджень правоохоронцям. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

31 січня близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство, що відбувалося у квартирі одного з будинків на вул. Богдана Хмельницького у Львові. На місці події правоохоронці встановили особу правопорушника – ним виявися 27-річний львів’янин.

Коли ж поліцейські встановлювали обставини події, чоловік поводився агресивно нецензурно висловлювався, не реагував на зауваження правоохоронців, чинив опір та наніс правоохоронцям тілесні ушкодження.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Окрім того, правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

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