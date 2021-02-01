Солісту білоруських «Песнярів» заборонили в’їзд в Україну

Солісту білоруського гурту «Песняри» через незаконне відвідування окупованого Криму заборонили в’їзд в Україну. Прикордонники виявили чоловіка у пункті пропуску «Бориспіль». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

Встановлено, що громадянин Білорусі перебував у Криму влітку минулого року. Чоловік потрапив туди незаконно та порушив порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

У Держприкордонслужбі інформують, що під час спілкування іноземець підтвердив факт незаконного в’їзду на півострів, куди, з його слів, потрапив літаком через закритий пункт пропуску «Сімферополь».

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За порушення українського законодавства прикордонники заборонили громадянину Білорусі в’їзд в Україну терміном на 3 роки. Наразі білорус вилетів рейсом до Мінська.

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