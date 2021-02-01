На Тростяні рятувальники допомогли трьом травмованим лижникам

Вчора, 31 січня» на горі Тростян рятувальники надали допомогу трьом травмованим лижникам. Серед них – 13-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Постраждалі туристи – двоє мешканців Львівщини та киянин. Зокрема, мешканець м. Львів 1989 року народження, мешканець с. Зимна Вода Львівського району 1986 року народження та мешканець м. Київ 2007 року народження.

Рятувальники вкотре закликають туристів дотримуватися правил безпеки під час катання у горах.

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