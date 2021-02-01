ОСТАННІ НОВИНИ

На Тростяні рятувальники допомогли трьом травмованим лижникам

Юлія Осим

|

Вчора, 31 січня» на горі Тростян рятувальники надали допомогу трьом травмованим лижникам. Серед них – 13-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

 

Постраждалі туристи – двоє мешканців Львівщини та киянин. Зокрема, мешканець м. Львів 1989 року народження, мешканець с. Зимна Вода Львівського району 1986 року народження та мешканець м. Київ 2007 року народження.

Рятувальники вкотре закликають туристів дотримуватися правил безпеки під час катання у горах.

Реклама партнерів

 

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...