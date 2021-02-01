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На Львівщині «Тойота» на смерть збила 57-річну жінку

Юлія Осим

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Смертельна ДТП трапилася ввечері 31 січня у с. Пікуловичі Львівського району. Автомобіль «Тойота» здійснив наїзд на пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

Аварія сталася близько 18.45. Водій автомобіля «Тойота», 59-річний мешканець м. Буськ, скоїв наїзд на 57-річну місцеву мешканку. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Правоохоронці встановлюють обставини події. Триває досудове розслідування.

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