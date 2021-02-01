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На Львівщині громаді повернуто безхазяйну нерухомість вартістю 2,3 млн грн

Юлія Осим

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Городоцька місцева прокуратура повернула у комунальну власність громади безхазяйне нерухоме майно. Оціночна вартість нежитлових приміщень становить 2,3 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Як встановили прокурори, з дня взяття на облік сільською радою безхазяйної нерухомості минуло більше одного року. Упродовж цього часу право на майно ніхто не заявляв. Тому воно підлягає передачі у комунальну власність територіальної громади. Це стало підставою для судового позову, який повністю задоволений.

На сьогодні рішення суду виконане. Право власності на вищезгадане нерухоме майно зареєстроване за Городоцькою міськрадою.

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