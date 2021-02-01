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На Дрогобиччині чоловік обікрав 11 квартир на понад 360 тис. грн

Юлія Осим

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32-річний мешканець Дрогобицького району обікрав 11 квартир у Дрогобичі та Стебнику. Загальна сума завданої матеріальної шкоди потерпілим складає понад 363 тис. грн. Суд обиратиме правопорушнику запобіжний захід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

Злочинця затримали «на гарячому» ще 20 січня, під час скоєння крадіжки на вул. Грушевського у Стебнику. Як встановили правоохоронці, раніше судимий чоловік підібрав ключі до замків вхідних дверей та проник у квартиру, що належить мешканці Стебника. Злодій викрав ювелірні вироби на загальну суму 18 700 грн. Відтак, речові докази у нього вилучили.

Окрім того, за інформацією поліцейських, чоловік причетний ще до десяти квартирних крадіжок у Стебнику та Дрогобичі. За допомогою підібраних ключів зловмисник проникав у квартири та викрадав з помешкань грошові кошти, ювелірні вироби, мобільні телефони та інші цінні речі. Загальна сума завданих збитків становить понад 363 тисячі гривень.

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Зловмиснику повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

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