Львівські хірурги видалили з апендикса 6-річного хлопчика кулю від пневматичної гвинтівки

Медики львівського «ОХМАТДИТу» видалили з апендиксу 6-річного хлопчика кулю від пневматичної гвинтівки. Її він проковтнув, граючись вдома. Дивним чином замість потрапити у пряму кишку вона опинилася у червоподібному відростку. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит.

Дитину з болями в животі привезла «швидка». Лікарі під час обстеження у приймальному відділенні діагностували гострий апендицит. Однак згодом на рентген-знімку вони побачили «нахідку». Справа, у клубовій ділянці, чітко візуалізувався сторонній дуже дивний предмет. Ним виявилася куля від пневматичної гвинтівки.

За словами батька хлопчика, у них вдома є пневматична рушниця і металеві кулі до неї. А нещодавно хлопчик грався коробкою з кулями, ймовірно, тоді ж проковтнув одну з них.

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Лікарі кажуть, все могло би обійтися добре, якби куля потрапила у кишківник і вийшла. Однак металевий предмет замість прямої кишки опинився у червоподібному відростку (апендиксі). Це стало причиною запального процесу у ньому і вклало дитину на операційний стіл.

Для порятунку 6-річного пацієнта хірурги лікарні виконали лапароскопічну апендектомію – видалили апендикс через три маленькі проколи у животі. Така операція є малотравматичною і часто проводиться медиками.

«Зазвичай просвіт апендиксу перекривається каловим каменем чи навіть глистами. Слизова паростка продукує слиз його просвіт, збільшується внутрішній тиск, порушується кровообіг, слизова апендиксу стає проникною для мікроорганізмів, які проникають всередину. Так починається запальний процес, який ми всі знаємо як апендицит. У нашому випадку, коли ми видаляли апендикс, я зразу побачив, що в ньому є потовщення. Ми його видалили і вже назовні розрізали. Там справді була куля! Вона як стороннє тіло потрапила з кишок у апендикс і створила його обструкцію. Це і стало незвичайною причиною апендициту» – розповів дитячий хірург Кирило Лапшин.

На сьогодні хлопчика вже виписали додому.

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