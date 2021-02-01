Львів’ян закликають придбати Стрітенську свічку на підтримку благодійних проєктів

У Гарнізонному храмі свв. апостолів Петра і Павла до празника Стрітення Господнього розпочався доброчинний продаж воскових свічок на підтримку благодійних проєктів «Фундації св. Миколая». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Придбати таку свічку можна в інформаційному центрі храму, що на вул. Театральній, 11 у Львові.

Зазначимо, «Фундація св. Миколая» покликана реалізовувати проєкти, що пов’язані із капеланським служінням серед військових, студентів, дітей-сиріт та в’язнів. Завдяки фонду стали можливими паломництва військових та курсантів до святих місць, дні духовної віднови для учасників АТО, проведення таборів для сиріт та студентів.

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Отримали підтримку сім’ї біженців із Луганська та Донецька, а також допомогу потребуючі (діти з особливими потребами, постраждалі в результаті ДТП і малозабезпечені родини). Благодійний фонд також підтримує студентський театр «САД» та студентську англомовну школу. Організація займається духовною опікою бійців АТО на Яворівському полігоні, а також проведенням для них екскурсій до м. Львова та святих місць. Також завдяки Фундації для українських воїнів, які перебувають у зоні АТО, закуповуються вервички, медалики, хрестики, друкуються іконки та буклети із молитвами.

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