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У Славському рятували шістьох туристів-лижників

Ольга Денисяка

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У суботу, 30 січня, на гірськолижних курортах у Славському травмувались шестеро туристів-лижників. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Так, на горі Високий Верх  рятувальники допомогли двом травмованим туристам-лижникам, а також на горі Тростян – чотирьом травмованим.

Нагадуємо про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

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  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру. Так ви уникните зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання. Вони зменшують час реакції в рази;
  • одягайте захисне спорядження;
  • не з’їжджайте з трас.

Також рятувальники наголошують – невмілий та головне недисциплінований лижник створює серйозну небезпеку для решти туристів у місцях масового катання з гір.

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