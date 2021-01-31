У Славському рятували шістьох туристів-лижників

У суботу, 30 січня, на гірськолижних курортах у Славському травмувались шестеро туристів-лижників. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.
Так, на горі Високий Верх рятувальники допомогли двом травмованим туристам-лижникам, а також на горі Тростян – чотирьом травмованим.
Нагадуємо про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
- дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру. Так ви уникните зіткнення;
- не зловживайте спиртними напоями під час катання. Вони зменшують час реакції в рази;
- одягайте захисне спорядження;
- не з’їжджайте з трас.
Також рятувальники наголошують – невмілий та головне недисциплінований лижник створює серйозну небезпеку для решти туристів у місцях масового катання з гір.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка