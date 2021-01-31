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У Шегинях затримали українця, якого 5 років розшукують за вбивство

Ольга Денисяка

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На кордоні з Польщею прикордонники затримали українця, якого вже 5 років розшукують за умисне вбивство. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

 

Зазначається, що вночі 30 січня у пункт пропуску Шегині прибув автобус із польською реєстрацією, що їхав за маршрутом «Львів – Вроцлав». Під час паспортного контролю на документи одного з пасажирів спрацювала база даних прикордонників.

Виявилось, що 40-річного українця підозрюють в умисному вбивстві. Він перебуває у розшуку з 2015 року. Чоловіка затримали та передали поліцейським.

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Фото: ДПСУ

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