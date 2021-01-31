У Львівському гарнізоні вшановуватимуть полеглих українських воїнів

Відтепер кожної останньої суботи місяця разом із військовими капеланами та священнослужителями Гарнізонного храму святих Петра і Павла військовослужбовці гарнізону будуть вшановувати полеглих українських воїнів, які покояться на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Так, у суботу, 30 січня, спільною молитвою, яку очолив Преосвященніший Владика Степан Сус, присутні на заході попросили в Бога упокоїти душі Героїв та згадали поіменно всіх, хто спочиває на цьому місці. А військовослужбовці роти почесної варти віддали військові почесті полеглим українським воїнам, котрі цінною власного життя боронили Україну.

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«Пам’ятати та шанувати світлу пам’ять про полеглих українських воїнів – наш святий обов’язок. Саме їхні подвиги надихають сотні тисяч українців на подальшу боротьбу за свою Батьківщину, за майбутнє наших нащадків! Вічна пам’ять – Героям полеглим… Честь і слава – Героям живим!», – сказав начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

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Фото: Академія сухопутних військ