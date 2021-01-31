У Городку ВАЗ збив 11-річну дівчинку

30 січня у місті Городок на Львівщині водій автомобіля «ВАЗ-2106» збив 11-річну дівчинку. Дитину госпіталізували у львівську міську лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 19:30 год. в Городку на вул. Перемишлянській, що є частиною траси Львів – Шегині. 21-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля «ВАЗ-2106» збив 11-річну дівчинку.

Дитину з доставили у Львівську міську дитячу клінічну лікарню. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, злам тім’яної кістки та забій і розтяг правого гомілко-ступневого суглобу. Обставини події встановлюють.

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