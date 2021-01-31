У Бориславі Fiat в'їхав у стовп: водія довелося «вирізати» з авто

31 січня у місті Борислав на Львівщині водій автомобіля Fiat Croma в’їхав у металеву опору. Внаслідок аварії травмувалися водій та його пасажирка. Аби витягнути чоловіка з салону, надзвичайникам довелося його «вирізати». Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Встановлено, що 31 січня орієнтовно о 04:00 год. в місті Борислав на вулиці Транспортній водій автомобіля Fiat Croma не впорався з керуванням та в’їхав в металеву опору.

Внаслідок ДТП травмувались двоє людей: 33-річний водій та 30-річна пасажирка. Рятувальникам довелося деблоковувати чоловіка з автомобіля та відключати акумуляторну батарею.

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Потерпілих з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в Бориславську міську лікарню. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС