На Львівщині – штормове попередження

Впродовж 1 та 2 лютого у Львові та області оголосили штормове попередження. Зокрема, мешканців Львівщини попереджають, що дорогах буде ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Львівський регіональний центру з гідрометеорології попереджає, що на території області 1 та 2 лютого на дорогах збережеться ожеледиця.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до населення, що за поганих погодних умов зокрема ожеледиці водіям транспортних засобів слід бути вкрай уважними.

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Рятувальники просять дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.

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