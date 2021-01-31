ОСТАННІ НОВИНИ

На горі Піп Іван випало більше метра снігу

Ольга Денисяка

|

На горі Піп Іван за останні дні випала значна кількість снігу, відтак наразі там ускладнене пересування. Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає Львівський портал.

 

«За останні два дні випала значна кількість снігу (більше метра), тож пересування ускладнене», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

Зазначається, що станом на 10:00 год. 31 січня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить -10°С, вітер західний 5 м/с., хмарно, туман, падає сніг. Видимість до 20 м.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...