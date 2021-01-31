На горі Піп Іван випало більше метра снігу

На горі Піп Іван за останні дні випала значна кількість снігу, відтак наразі там ускладнене пересування. Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає Львівський портал.

«За останні два дні випала значна кількість снігу (більше метра), тож пересування ускладнене», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що станом на 10:00 год. 31 січня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить -10°С, вітер західний 5 м/с., хмарно, туман, падає сніг. Видимість до 20 м.

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Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост