У центрі Львова авто провалилось у яму на дорозі

Зранку 30 січня на вулиці Стефаника у Львові автомобіль Volkswagen Polo провалився у яму на дорозі. Провалля утворилось через витік води. Про це повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, передає Львівський портал.

Водій запевняє, що жодних попереджувальних знаків про проведення дорожніх робіт чи про небезпеку на ділянці не було.

На місце події прибули працівники «Львівводоканалу», які огородили місце витоку вуличного водопроводу, та представники Галицької райадміністрації. Згодом працівники ЛКП «Муніципальна варта» евакуатором витягнули автомобіль з ями.

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За попередньою інформацією, провалля утворилося внаслідок підмивання ґрунту, що спричинило великий витік води. На час з’ясування обставин вулицю перекрили для проїзду. Екіпаж патрульних обстежив ділянку та опитав свідків, водія та представників комунальних служб.

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