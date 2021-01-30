29 січня на гірськолижних курортах у Славському травмувались троє лижників. Серед постраждалих є двоє киян та один львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.

Так, зокрема, на лижних трасах гори Тростян травмувались двоє киян: 53-річна жінка травмувала ліву руку, а 45-річний чоловік отримав травму лівої ключиці.

На лижній трасі гори Високий Верх травмував ліву ногу 34-річний чоловік зі Львова.

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Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

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